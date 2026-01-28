Sakarya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sakarya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

28.01.2026 11:15
Sakarya'da otomobili su kanalına devrilen sürücü, 7 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

Sakarya'da otomobiliyle su kanalına devrilen ve hastanede tedavi gören sürücü, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesinde 20 Ocak'ta Mecit Turan idaresindeki 34 JK 1052 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Turan, dün tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki 7 günlük hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi Akyazı Erdoğdu Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

