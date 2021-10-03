Sakarya'da traktör şaftının üstüne düşen kişi öldü - Son Dakika

İsmail Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Geyve Devlet Hastanesi 'ne gönderildi.

Demirci'nin kıyafetleri şafta dolandı. Traktörün durdurulmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirci'nin öldüğünü belirledi.

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