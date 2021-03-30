Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı - Son Dakika

Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı

30.03.2021 13:34
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı, System.String[]

Kabine Toplantısı'nın dün akşam aldığı kararlar neticesinde kafe ve restoran gibi işletmelerin sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşteri alabileceği duyurulmuştu.

Kabine Toplantısı'nın dün akşam aldığı kararlar neticesinde kafe ve restoran gibi işletmelerin sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşteri alabileceği duyurulmuştu. Bu doğrultuda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da işletmeler müşterilerini ağırlamak için uzun bir süreden sonra kepenklerini kaldırdı. İşletme sahibi Cüneyt Bahar, "Önümüzde kısa bir süreçte olsa bize hizmet verme şansı tanıdılar, bundan sonrası için temennimiz her şeyin tekrardan normalleşmesi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini restoran ve kafelerin sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında işletmenin yarı kapasitesi kadar müşteri alabileceklerini duyurmuştu. Bu doğrultuda tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarına başlayan kafe ve restoranlar itibaren temizlik çalışmalarını tamamlayarak kapılarını müşterilerine açtı. İşletme sahipleri müşterilerinin HES kodunu kontrol ettikten sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ağırlamaya başladı. Esnaf, alınan kararın kendilerini memnun ettiğini ve salgın döneminde çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Kısa bir süreçte olsa hizmet şansı tanıdılar teşekkürler

Serdivan ilçesinde bulunan bir kafenin sahiplerinden Cüneyt Bahar, "Öncelikle devletimiz bize böyle bir şans tanıdığı için teşekkür ederiz. Yaklaşık 5-6 aylık süreçte büyük sıkıntılar yaşadık. Şimdi önümüzde kısa bir süreçte olsa bize hizmet verme şansı tanıdılar. Tabi bu; esnafın geride kalmış mağduriyetinin ne kadarını giderir, bundan sonrası ile alakalı nasıl bir yol izlenir, esnaf kendisini nasıl toparlar bu konularla alakalı çok fazla bilgiye sahip değiliz, dün yapılan açıklamaları takip ettik, gündemi sürekli takip halindeyiz bu süreçte. Tabi bundan sonraki süreçte bizi ne gibi aşamalar bekliyor bilemiyoruz. Temennimiz bundan sonrası ile alakalı her şeyin tekrardan normalleşmesini bekliyoruz. Bayramdan sonra bu sürecin daha da iyi olacağını düşünüyoruz ve umarız düşündüğümüz gibi olur her şey" dedi.

Uzun bir aradan sonra güzel geldi

Açılan kafeye müşteri olarak giden Berke Yılmaz, "Uzun zamandır evlerdeyiz korona virüs dolayısı ile kapandık. Şu an herkesin hava almaya, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bence gayet iyi oldu. Tekrardan kısıtlamalar uygulanacak ama herkesin bir hava değişimine ihtiyacı vardı, kısa bir süre olsa da iyi olduğunu düşünüyorum. Bundan önce sadece internet üzerinden, görüntülü konuşabiliyorduk, şimdi sosyal mesafeye dikkat ederek maskeli bir şekilde kafelerde oturmaya devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra güzel geldi" diye konuştu.

Ramazan ayına kadar azda olsa moralleneceğiz

İşletme sahibi Onur Çalışkan ise, "Yaklaşık 5 aydır işletmelerimizi kapalı tutmak zorunda kaldık pandemi süresince. Kısada olsa bir açma fırsatımız oldu. Umarım bundan sonraki dönemde işletmelerimizi tam kapasiteyle açma durumuna geçeriz ve gerçekten bu zor durumu tüm sektördeki arkadaşlarımızla atlatmış oluruz. Temennimiz bu yönde Ramazan ayına kadar azda olsa moralleneceğiz. İşletmelerimiz canlanacak, sosyal hayata tekrardan geri dönüş sağlanacak diye düşünüyorum. HES kodu uygulaması ve masaların mesafeleriyle ilgili sabah bir çalışmamız oldu. Girişlerde dezenfektan ve ateş ölçme işlemlerimizi yapıyoruz. Çalışırken de kullandığımız bütün ekipmanlarımız periyodik olarak temizleniyor. Biz pandemi sürecinden beri kağıt bardaklarda hizmet verdiğimiz için yine aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz bir Coffe Shop'uz bizde zaten yemek olmadığı için sadece içecek üzerine olan bir işletmeyiz. Önlemlerimizi bu şekilde aldık" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı
Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da uzun zaman sonra kafe ve restoranlar açıldı - Son Dakika


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