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Sakarya'da yağmurun şiddetiyle aracın üzerine ağaç devrildi

35 dakika önce

Sakarya'da yağmurun şiddetiyle aracın üzerine ağaç devrildi Devrilen ağaç caddeyi elektriksiz bıraktıSAKARYA - Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da yağmurun şiddetiyle aracın üzerine ağaç devrildi
Devrilen ağaç caddeyi elektriksiz bıraktı
SAKARYA - Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış esnasında bir aracın üzerine devrilen ağaç elektrik tellerini de kopartarak mahalleyi elektriksiz bıraktı.
Öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur Sakarya'da hayatı olumsuz etkilerken halk da yağmura hazırlıksız yakalandı. Rögarların taşması sonucu sular altında kalan cadde ve sokaklarda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların büyük bölümü evlerinden ve dükkanlardan dışarı çıkamazken yağmura yolda yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağış sırasında Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Selimiye Caddesi üzerinde, şimşek çakması sonucu park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç cadde üzerinde bulunan elektrik kablolarını da kopardı. Caddede elektrikler kesilirken olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Şimşek çarpması sonucu elektrik kablolarını kopartan ağacı temizleme çalışmaları devam ederken ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana geldi.
Ağaç kökünün zayıf olması sebebi ile ağacın tellerim üzerine düştüğünü belirten mahalle sakinlerinden Cemal Karagül, "Yoğun yağış sebebiyle ağaca şimşek düşüyor. Ağacın da kökü zayıf olduğu için tellerin üzerine düştü. Teller de kopunca ağaç arabanın üzerine devrildi. Can kaybımız yok. Elektrik kablolarının kopmasından dolayı mahallede elektrik yok" dedi.
Yağan her yağmur sonrası yolun taştığını ve buraya gelen turistler ve vatandaşların çarşıya gidemediklerini belirten esnaf Yusuf Kemal Demir, "Uzun bir süredir Sapanca'dayım. Burası bulunduğumuz bölge Sapanca'nın girişi, hızlı tren burada duruyor, turistler geliyor, gelen vatandaş çarşıya çıkamıyor. Her yağmur sonrası burası böyle. Benim kahvehanemi su basmış önemli değil, vatandaşın mutluluğu önemli bizim için. Çok acil buraya müdahale edilmesi lazım" diye konuştu.
Öte yandan öğle saatlerinden beri etkisini gösteren ve hava sıcaklığını da düşüren sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
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