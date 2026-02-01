Sakarya\'da Yıldızlar Karate Ligi Tamamlandı

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi tamamlandı.

Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda üç gündür gerçekleştirilen müsabakalarda 6-13 yaş arası sporcular, final etabında ter döktü.

Yeşil/mavi ve sarı/turuncu kuşak klasmanlarında mücadele eden ve madalya kazanan sporcular, puanlamanın ardından üst dereceye girmek için "Elit Yıldızlar Ligi" klasmanında rekabet etti.

Dereceye giren sporcular, Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde bir haftalık karate eğitim kampına katılmaya hak kazandı.