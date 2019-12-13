Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kente başka illerden getirilen yabancı uyruklu kadınlara, Serdivan ilçesindeki bir ikamette fuhuş yaptırıldığını belirledi.

Ekiplerin başlattığı çalışma neticesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Özbekistan uyruklu N.R. (32), para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirtilen K.Ş. (22) ve M.G. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ş. ile M.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından tutuklandı.

Özbekistan uyruklu kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

Özbekistan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
17:30 Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:30 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
17:29 Galatasaray Başkanı Cengiz: Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama... - Son Dakika
17:28 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
17:26 KAEÜ'sinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]