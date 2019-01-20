Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayat geçirilen "Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk" projesinde, ilk dönem eğitimleri tamamlandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin 52 okulda 4 bin 800 öğrenciyle buluştuğunu belirterek, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sunacaklarını bildirdi.
"Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk" eğitimiyle çocuklarda, çevre bilincinin geliştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Karamehmetoğlu, "Henüz küçük yaşlarda çocuklarımızın alacakları bu eğitimle birlikte davranışlarında çevreye karşı kalıcı etkiler oluşturulması ve çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak niyetindeyiz. Bu dönem 52 okulda 4 bin 800 öğrenciye tomurcuk eğitimleri sunduk. İnşallah yeni dönemle birlikte eğitimlerimize devam ederek, daha çok minik öğrencimizin çevreye karşı duyarlı olmasını sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.
"En Baba Atölye" projesi
Sakarya'da hayata geçirilen "En Baba Atölye" projesi kapsamında, baba ve adaylarına ev ve mutfak işlerinde karşılaşabilecekleri zorlukların önüne geçmeleri amacıyla verilen uygulamalı dersler devam ediyor.
Proje kapsamında katılımcılar "İnce İşler" başlıklı derste makineyle dikiş, sökülen düğmelerin dikilmesi ve gömlek, kazak, pantolon gibi giysilerin ütülenmesini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.
Hayatlarında ilk kez dikiş makinesi kullanan, düğme diken ve giysi ütüleyen katılımcılar, böylelikle ev ekonomisine katkı sağlayan püf noktaları uygulamalı olarak öğrendi.