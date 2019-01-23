Sakarya'dan Kısa Kısa

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye ilçesinde inşa edilen Toptan Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye ilçesinde inşa edilen Toptan Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.



Toçoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, bölgedeki en büyük Toptan Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde esnafın ticarete başladığını hatırlattı.



Kompleksin 96 bin metrekarelik alana kurulu olduğunu ifade eden Toçoğlu, "80 dükkan ve bir idari binanın yer aldığı tesisimiz sadece şehrimize değil, bölgeye hizmet sunacak. Sektöre yeni bir soluk kazandıran hal kompleksimiz esnafımıza daha konforlu ve modern bir hizmet sunma imkanı sağlıyor. Yeni hal tesisinin konumu itibariyle de cazibesinin artacağını ve şehrimiz çiftçisine, üreticisine, ekonomisine büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



SASKİ öğrencileri zorlu iş hayatına hazırlıyor



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, kurumun sunduğu staj imkanlarıyla öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmasının yanı sıra iş hayatını da tanımalarını sağladığını ifade etti.



3+1 ve 7+1 eğitim modeli kapsamında her güz, bahar ve yaz dönemlerinde stajyer kabul ettiklerini aktaran Belik, şunları kaydetti:



"SASKİ'de 2017 yılından itibaren 443 öğrenci staj yaptı. Staj esnasında ortaya koyduğu gayretle kurumumuz idarecilerinin dikkatini çeken 28 öğrenci daha sonra ihtiyaç dahilinde kurumumuz bünyesinde istihdam edildi. Yine staj referansı SASKİ olan öğrencilerin birçok kurumda iş imkanı bulduğuna dair örnekler de mevcut. Önümüzdeki bahar döneminde de birçok bölümden öğrenciye staj imkanı sağlayacağız. Bunun için 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar kurumumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na ya da ilgili danışman hocalara başvurulabilir."



"Kuşlarla Sohbetin Şartları" konuşulacak



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri yazar Ahmet Murat'ın "Kuşlarla Sohbetin Şartları" kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam edecek.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri 'Kuşlarla Sohbetin Şartları' kitabının söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 25 Ocak Cuma günü Alicanlar Konağı'nda saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinliğe Ahmet Murat konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşehrilerimiz programa davetlidir."

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