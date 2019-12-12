Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi.

Sakarya'dan kısa kısa, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde şoförlere, yangınlara karşı alınabilecek tedbirler ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.

Periyodik olarak belli zaman aralıklarında gerçekleştirilen eğitim programlarıyla toplu taşıma şoförlerinin bilinç ve kabiliyetlerinin arttırılarak olası durumlar karşısında etkin şekilde müdahalede bulunması amaçlanıyor.

Toplu taşıma şoförlerine yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

"Engelsiz Aile Buluşmaları"nın üçüncüsü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Kafe'de "Engelsiz Aile Buluşmaları"nın üçüncüsü yapıldı.

Programa, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Bulgan, engelli bireyler ve veliler katıldı.

Buluşmaya katılan velilere, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetlerinin çalışmaları tanıtıldı, aileler Sosyal Doku Engelli Kayıt Sistemi'ne (SODOKU) kayıt edildi, uzman sosyolog ve sosyal çalışmacılar tarafından rehberlik hizmeti verildi.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim Camii inşaatında yangın paniği
Temizlik yaparken canından oluyordu Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak

Son Dakika Haberleri
18:34 Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
18:34 Spor galatasaray istanbul'a geldi - Son Dakika
18:34 Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
18:32 Mersin'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
18:30 Akçakoca'da sahilde ve yollarda temizlik çalışmaları son hız devam ediyor - Son Dakika
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]