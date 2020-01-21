Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) düzenlenen kurum içi eğitimler kapsamında tehlikeli işlerde görev alan personele yönelik Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM), İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim kapsamında 366 personele B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muhammed Ali Bakan, Sivil Savunma Uzmanı Yasin Tepe, Operatör Dr. Haluk Tanyeri ve Operatör Dr. Ahmet Muşlu tarafından çalışma esnasında dikkat edilecek hususlar ve yaşanabilecek kazalar durumunda yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Büyükşehir'den "Saraydan Köye Osmanlı Sofraları" konulu söyleşi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Saraydan Köye Osmanlı Sofraları" konulu söyleşi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Arif Bilgin'in, Osmanlı sarayından kırsal kesime doğru sofra ve yemek çeşitlerini dinleyicilerle paylaştığı aktarıldı.

Yazar Asuman Figen Tümer kitaplarını imzalayacak

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında hikayeci yazar Asuman Figen Tümer söyleşi gerçekleştirecek.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, aynı zamanda eserlerini de imzalayacak olan Tümer'in "Gökkuşağı Tarlası" söyleşisinin, yarın saat 18.30'da Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği aktarıldı.