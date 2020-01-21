Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) düzenlenen kurum içi eğitimler kapsamında tehlikeli işlerde görev alan personele yönelik Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM), İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Sakarya'dan kısa kısa, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) düzenlenen kurum içi eğitimler kapsamında tehlikeli işlerde görev alan personele yönelik Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM), İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim kapsamında 366 personele B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muhammed Ali Bakan, Sivil Savunma Uzmanı Yasin Tepe, Operatör Dr. Haluk Tanyeri ve Operatör Dr. Ahmet Muşlu tarafından çalışma esnasında dikkat edilecek hususlar ve yaşanabilecek kazalar durumunda yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Büyükşehir'den "Saraydan Köye Osmanlı Sofraları" konulu söyleşi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Saraydan Köye Osmanlı Sofraları" konulu söyleşi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Arif Bilgin'in, Osmanlı sarayından kırsal kesime doğru sofra ve yemek çeşitlerini dinleyicilerle paylaştığı aktarıldı.

Yazar Asuman Figen Tümer kitaplarını imzalayacak

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında hikayeci yazar Asuman Figen Tümer söyleşi gerçekleştirecek.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, aynı zamanda eserlerini de imzalayacak olan Tümer'in "Gökkuşağı Tarlası" söyleşisinin, yarın saat 18.30'da Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalar'daki fayton temizliğinde 25 ton atık çıkarıldı
Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]