Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

26.04.2021 16:29
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Adapazarı Kabak Tatlısı" tescil sürecinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Adapazarı Kabak Tatlısı" tescil sürecinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın, üretim kabiliyetinden iş gücüne, beşeri sermayesinden tarım topraklarına, topraktan elde ettiği ürünlerden pişirdiği yemeğe kadar her şeyiyle özel olduğunu belirtti.

İli tanıtmanın, coğrafi işaretli ürünlere yatırım yaparak sahip çıkmaktan geçtiğini anlatan Altuğ, "Biz de oda olarak ilimizin yöresel ürünleriyle ilgili ilk çalışmalarımıza 2009 yılında başladık. İlimizde çeşitli kurumlarımız tarafından başvuru aşamasında ve tescili tamamlanmış toplam 13 üründen 5'i tescil edilmiş ve 8'inin başvuru süreci de devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Altuğ, bunun dışında SATSO olarak başvuru yaptıkları 8 ürün için tescil beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerimiz arasında Adapazarı Kabak Tatlısı ile ilgili ilk başvurumuzu 2009 yılında yaptık, o dönem kabak ürünümüzün tescilli olmaması sebebiyle reddedilen başvurumuzu, kabağın tescillenmesinin ardından 2020 yılı temmuz ayında tekrar yeniledik. Coğrafi işaret başvurumuz tescil aşamasında sona geldi. Çok kısa zamanda Adapazarı Kabak Tatlısı'nın coğrafi tescilini şehrimize müjdeleyeceğiz. Bunun dışında Pamukova'nın ceviz ezmesi, kavunu, Sakarya Abhaz (Abaza) peyniri, Taraklı'nın çam (kozalak) reçeli, şimşir kaşığı, şimşir tarağı ve uğut tatlısı da tescil başvurusunda bulunduğumuz ürünler."

Sakarya Nehri kıyısında yaşam alanları inşa ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Park'ta nehir kıyısında inşa edilen yüzen iskele projesini yerinde inceledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sungur Mehmet Yeni'den projede gelinen son noktaya ilişkin bilgi alan Yüce, ilk etapta 600 metrekarelik kısmın tamamlandığını belirterek, kalan kısmı da hızla inşa edeceklerini bildirdi.

ADASU HES önünde oluşan göleti sosyal yaşamın parçası haline getirmek için harekete geçtiklerini vurgulayan Yüce, "Sakarya Nehri, şehrimizin en önemli doğal güzelliklerinden biri. Bu güzelliği hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlattık. İlk etapta 600 metrekarelik alanda yüzen iskelemizi ve oturma alanlarını tamamladık. Yaklaşık 400 metrekarelik kıyı kesiminde daha ahşap iskele yapacağız. Nehir kenarında oturma ve yürüyüş alanları, kamelyaların yanı sıra nehirde gezi kayığı ve 4 fiber kayık bulunacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yöneticilerin ismi kullanılarak yardım talebinde bulunulmasına ilişkin uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz üst yönetiminin adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." denildi.

MÜSİAD ve Türk Kızılay'dan ramazan yardımları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi, Türk Kızılay Adapazarı Şubesi'yle ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Sakarya Şubesi, Türk Kızılay Adapazarı Şubesi ile birlikte gerçekleştirdiği hafta sonu ramazan etkinliklerinde gıda kolisi, pide ve çocuklar için hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Etkinliğe, MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Türk Kızılay Adapazarı Şube Başkanı Nur Gülşan, MÜSİAD 2. Dönem Başkanı Mehmet Aracı, Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Genç MÜSİAD Sakarya Başkanı Enes Boz ile çok sayıda yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katılım sağladı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Kabak Tatlısı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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