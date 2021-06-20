Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından kutladı.

Oktay, yaptığı paylaşımda, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Ebediyete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Yüce de fedakarlık kelimesinin can bulmuş hali olan başta şehit babaları olmak üzere bütün babaların gününü kutladı.

Sakarya'da ahilik pilavı dağıtıldı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında ahilik pilavı dağıtıldı.

Arif Nihat Asya Yurdu Müdürlüğü'nce Serdivan Gençlik Merkezi'nde iki önce gerçekleştirilen programda, mahalle halkı ile iş insanları bir araya gelerek, ahilikle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan iş insanı Metin Yeniçeri, kişinin yaptığı işi önce kendisinin beğenmesi, daha sonra müşteriye vermesi gerektiğini belirtti.

Dürüst ve ahlaklı olunması gerektiğini vurgulayan Yeniçeri, sanayide insana ihtiyaçların olduğunu kaydetti.

Ahilikle ilgili görüşlerini aktaran iş insanı Hasan Filiz de personele ihtiyaçları olduğunu belirterek, ailelerden çocuklarını hem okutmalarını hem de meslek sahibi olmaları açısından genç yaşta sanayiye göndermelerini istedi.

Ev hanımı Hatice Güler ise programdan çok şey öğrendiğini ifade etti.