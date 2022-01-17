Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Gölya Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin gelişim ivmesine hız kazandıran projeleri hayata geçirmenin yanı sıra ilçe belediyelerin yatırımlarını da gözlemleyen Yüce, Arifiye Belediyesince Karaaptiler Mahallesi'nde açılan parkta incelemelerde bulundu.

Yüce'nin Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile hizmet aracıyla gezdiği 435 bin metrekarelik alana, yürüyüş yolu, oturma ve piknik alanları, balık tutma iskeleleri, teraslar, ördek adası, at çiftliği, mini basketbol ve voleybol sahaları, çay bahçesi, kır düğün salonu ve hayvanlar için mera alanı kazandırılıyor.

Başkan Karakullukçu'ya teşekkür eden Yüce, "Şehrimiz için yapılan her hayırlı hizmet, bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, yeşili, doğayı ve canlıları yakından görebileceği bir tabiat parkı inşa edilmiş." ifadesini kullandı.

Sakarya YÖS başvuruları başladı

Sakarya Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına yönelik Sakarya YÖS sınavı başvuruları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da 11 ülkede toplam 16 farklı merkezde yapılması planlanan sınava başvurular, 15 Ocak-15 Mayıs tarihlerinde çevrim içi olarak "https://yossinav.sabis.sakarya.edu.tr" adresinden yapılacak.

Başvuru için gerekli koşulları içeren kılavuza "http://yos.sakarya.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.