Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

10.04.2022 15:55
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri, tasavvuf müziği dinletisiyle devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri, tasavvuf müziği dinletisiyle devam etti.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde cuma günü Kemalcan Ergün, cumartesi günü Sami Özer sahne aldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de takip etti.

Ramazanın manevi iklimine uygun eserlerin seslendirildiği dinleti sonrası sanatçılara hediye takdim edildi.

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar Polis Haftası'nı kutladı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bunları başarıyla yerine getiren tüm polislere müteşekkir olduklarını belirtti.

Tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletin geleceği için en başarılı ve verimli şekilde yerine getirmeyi sürdüreceklerine inandığını vurgulayan Alemdar, "Bu duygu ve düşüncelerimle Polis Haftası'nı kutlarken, görev yapan emniyet güçlerimize kolaylıklar ve görev esnasında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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