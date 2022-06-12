Sakarya'dan kısa kısa

Halit Narin Ortaokulu salonunda düzenlenen programa, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz , Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Adem Doğan, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Cavit Kulak, SAMİM eğitim üyeleri Zeliha Manav ve Kenan Cinoğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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