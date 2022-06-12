Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

12.06.2022 18:06
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sanayiciler öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sanayiciler öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Halit Narin Ortaokulu salonunda düzenlenen programa, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Adem Doğan, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Cavit Kulak, SAMİM eğitim üyeleri Zeliha Manav ve Kenan Cinoğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilere tecrübelerini aktaran sanayiciler, fabrikalardaki çalışma şartları hakkında bilgi verdi.

Sanayiciler, daha sonra öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtladı.

Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Taraklı ilçesinde okulun çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Taraklı Ortaokulundaki halı sahaya giden vatandaşlar, maç sonunda okulun çatısında kedi olduğunu fark etti.

Kediyi indirmeyi başaramayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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Kaynak: AA

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