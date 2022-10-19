Sakarya gündem: Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Emniyet Amiri Süleyman Yavuz Karacaoğlu, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Taraklı Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Nail Çelikkan, yaptığı konuşmada, muhtarlığın Türk demokrasi tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İlçedeki 22 mahallede vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışan muhtarların gününü kutlayan Çelikkan, "Muhtarlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değimiyle demokrasinin temel taşıdır. Vatandaşlarımızın oylarıyla görev verdiği, güvendiği, hizmet noktasında çok şey beklediği muhtarlarımız, vatandaşlarımızla kurumlarımız arasındaki en önemli bağdır. Bize verilen sorumluluk, hemşehrilerimizin bize duyduğu güvenle ilçemize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tören sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.