Sakarya için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Sakarya için sağanak uyarısı

23.06.2022 14:03
Sakarya için sağanak uyarısı

Sakarya'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın erken saatlerden itibaren Sakarya il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya ili genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya için sağanak uyarısı - Son Dakika

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