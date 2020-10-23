Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika

Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı

23.10.2020 15:21
Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı, System.String[]

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Kartaltepe Ziyaretçi Merkezi'nde koruma altına alınan kanolar, restorasyon çalışmaları bittikten sonra Polatlı Kartaltepe'de sergilenmeye başlanacak.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Kartaltepe Ziyaretçi Merkezi'nde koruma altına alınan kanolar, restorasyon çalışmaları bittikten sonra Polatlı Kartaltepe'de sergilenmeye başlanacak.

Eskişehir iline bağlı Beylikova ilçesinde bulunan Doğray Kırsal Mahallesinde Çarşamba günü vatandaşlar tarafından Sakarya Nehri'ndeki suyun çekilmesi sonucu nerdeyse 100 yıl öncesine ait iki kano keşfedildi. Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait olan 99 yıllık iki kano Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından içinde bulunduğu balçıktan çıkarıldı. 'Sakarya, Türk Bitti Demeden Bitmez' adlı kitabın yazarı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlisi olan Dr. Selim Erdoğan tarafından yapılan tespitler sonucu bulunan iki kanonun 99 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi sırasında köprü yapımında duba olarak kullanıldığı ifade edildi. Bulunan kanolar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak restorasyon ve koruma çalışmalarından sonra Kartaltepe'de bulunan Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

Erdoğan kendi Twitter hesabı üzerinden keşfedilen 99 yıl öncesine ait iki kanoya ilişkin yaptığı paylaşıma, "Polatlı'da, Sakarya boyunda Temmuz ayı sonunda Sakarya Nehri tamamen kuruyunca, balçıkların içinde ortaya çıkan iki ahşap kayığı Doğray köyü sakinleri haber vermişlerdi. Nehir tekrar şişmeden bu kayıkları kıyıya çıkarmayı başarmışlar. Her ikisi de masif ağaç oyularak yapılmış. Baş kısımlarında travers yerleştirmek için kanalları bile 100 yıllık bozulmaya rağmen belirgin. Bu çok kıymetli bulguları teslim almak için sabah erkenden Doğray'daydık. Sakarya'nın doğusuna çekilirken Türk Ordusu nehir üzerindeki tüm köprü ve geçitleri imha ettiğinden, Yunan istihkamcıları hızla yeni köprüler yapabilecekleri malzemeyi de yanlarında getirmişlerdi. Yunan tümenlerinin büyük kısmı bu şekilde yapılan 6 sal köprüyü kullandı. Çekilirken de imha ettiler bu köprüleri. Geriye Türk Ordusu'nun kullanabileceği hiçbir şey bırakmadılar" notunu düştü.

-İHA-

Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı
Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı
Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı

Milli Park Müdürlüğü, Sakarya, Polatlı, Yunan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü         
14:42
G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek         
14:35
Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti         
14:12
Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi         
14:07
Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş         
13:53
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
İnternet bağlanan camide ders başı İnternet bağlanan camide ders başı         
10:08
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:36:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei