Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi

23.09.2022 14:24
Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zümrüt Bayram Gül'ün (24) cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zümrüt Bayram Gül'ün (24) cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Gül'ün cenazesi, Serdivan ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Yazlık Orta Mahalle Camisi'ne getirildi.

Burada Gül'ün yakınları, taziyeleri kabul etti.

Gül'ün cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Yazlık Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışmış, sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaralılar S.Y, B.Ö. ve M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Gül'ün, geçen yıl temmuz ayında evlendiği ve 3 gün sonra doğum gününün olduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi - Son Dakika

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