Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışmış, sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaralılar S.Y, B.Ö. ve M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi - Son Dakika

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