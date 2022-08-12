Kaza, D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine seyir halinde olan L.Ç. idaresindeki 32 LD 186 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen araç içerisindeki tomruklar yola savruldu. Yaralananın olmadığı kazada trafik durma noktasına geldi. Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Karaçam, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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