D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi

D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi

12.08.2022 15:52
D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü tır devrildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü tır devrildi. Yola savrulan tomruklar sebebi ile trafik durma noktasına geldi.

Kaza, D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine seyir halinde olan L.Ç. idaresindeki 32 LD 186 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen araç içerisindeki tomruklar yola savruldu. Yaralananın olmadığı kazada trafik durma noktasına geldi. Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi Yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı
Kaynak: İHA

Sakarya, Karaçam, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement