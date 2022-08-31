Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

31.08.2022 20:10
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D650 Karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki 54 ADD 107 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Arabanın havaya kalktığını gördüm"

Kazayı gören Güngör Aktaş, "Çok yavaş gidiyordu. Hızı 70-80 civarındaydı. Ben sağ şeritte gidiyordum. O da sol şeritte gidiyordu. Bir anda refüjün kaldırım taşına vurdu. Galiba tansiyonu düşüktü. Arabanın havaya kalktığını gördüm, panikledim. Dörtlülerimi yakıp arkadan gelen araçları durdurdum. Sonra aracın başına gelip amcayı indirdik. Kendisine, 'İyi misin?' diye sordum. Ardından 112 acil çağrı merkezine haber verdim. Şoför yalnızdı zaten, yanında kimse yoktu" dedi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kocaeli'de denize giren 3 kişiden biri boğuldu Kocaeli'de denize giren 3 kişiden biri boğuldu Osmangazili atıcılar göz doldurdu Osmangazili atıcılar göz doldurdu
Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement