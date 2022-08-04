Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

04.08.2022 09:45

Sakarya'nın Karasu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde hastane kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGM 063 plakalı minibüs ile H.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Aziziye Mahallesi, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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