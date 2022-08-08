Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

08.08.2022 12:22
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Karasu - Kaynarca yolu üzeri Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki 10 DEB 93 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Takla atan araç içerisindeki sürücü F.Ü. ve E.Ö. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafik bir süreliğine çift yönlü olarak durduruldu. Aracın, bulunduğu yerden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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