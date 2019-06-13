"Sakarya Şehir Hafızası" web platformu tanıtıldı

Sakarya Şehir Hafızası Web Platformu tanıtıldı.

Sakarya Şehir Hafızası Web Platformu tanıtıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen programda, geçmişten günümüze tarihi, gelişimi ile birlikte Sakarya'da yaşayan insanların yaşam tarzını, sosyal ve kültürel hayatının yanı sıra, ekonomik ve siyasal hayatı belgeleyecek özellikte yazılar, fotoğraflar, resimler ve efemera özelliği taşıyan belgelerin zamanla yok olup gitmesi tehdidi üzerine ilgili kaynakların tek elde toplanması amacıyla oluşturulan, kurumların ve gönüllülerin bilgi, belge bağışlarıyla gelişecek Sakarya Şehir Hafızası web platformu tanıtıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın geçmişiyle bir değere sahip olduğunu söyledi.

Bu değerlere sahip çıkmanın bu şehirde yaşayan herkesin boynunun borcu olduğunu belirten Nayir, "Şehrimizi anlamak için geçmişini ve kültürünü bilmemiz gerekir. Bu çalışma aynı zamanda şehirde oluşan iş birliğinin güzelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bu tür birliktelikler şehrimizin zenginliğinin ortaya çıkmasında da önemli rol oynar. İnşallah güzel Sakaryamızın geçmişini yansıtan ve aradığımızda ulaşabileceğimiz kaynakları olan güzel bir proje olur. Şehrimizin geçmişi ve geleceği için önemli olan bu stratejik plana katkıda bulunan ve bu projenin içinde yer alan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de çalışmanın şehrin geçmişine ışık tutacak önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Sakarya; tarihinden güç alarak geleceğe yolculuğunu sürdüren kadim şehir. Geçmişimizin güzelliklerini, tarihi hafızamızı yeniden gün yüzüne çıkaracak 'Sakarya Şehir Hafızası' platformunun büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyim. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür Vadisi projemizle kültürel çeşitliliğimizi geleceğe taşıyacak, şehir hafızasında yer etmesine katkıda bulunacağız. Birlikteliğimizin şehrin geçmişinin ortaya çıkarılmasında da devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun." dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da şehrin geçmişini geleceğe taşıyabilmek kaygısı ile hareket eden gönüllü bir ekibin girişimleriyle başlayan bu çalışmanın bugün geldiği noktanın oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Şehrimizin kültürünü geliştirmek ve korumak adına başladığımız bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Eski AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de "Gelişmiş kültür gelişmemiş kültür yoktur. İşlenmiş kültür işlenmemiş kültür vardır" diyerek söz konusu projenin bu anlamda büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da projenin Sakarya şehri ile üniversitenin bütünleşmesine de katkı sağlayacağını dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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