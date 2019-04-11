Sakarya Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza, Yol Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1)Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı.
Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: DHA
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışırken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Aziz GÜVENERSAKARYA, (DHA) -
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(Tür: Yurt)
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