Sakarya Üniversitesi "sıfır atık" farkındalığı için kısa film yarışmaları düzenliyor - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öncülüğünde, sıfır atık konusuna dikkati çekmek amacıyla "Sıfır Atık Temalı Kısa Film Özel Ödülü" ve "Üniversitelerarası Podcast, Fotoğraf ve Sanatsal Tasarım" yarışmaları düzenleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ, üniversite öğrencilerini çevre kirliliği hakkında düşünmeye teşvik edip, sıfır atık konusunda toplumsal farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, bu yılki Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, "sıfır atık" temalı kısa filmler için de özel ödül verilecek. Bunu yanı sıra aynı temayla üniversite öğrencilerine yönelik podcast, fotoğraf ve sanatsal tasarım yarışması gerçekleştirilecek.

Festivale eklenen yeni ödül ve yarışmalarla toplumsal farkındalığın oluşması sağlanarak dünyayı tehdit eden kirliliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sıfır Atık Temalı Kısa Film Özel Ödülü töreni ve gösterimi 11 Mayıs'ta Sakarya Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde, Üniversitelerarası Podcast, Fotoğraf ve Sanatsal Tasarım yarışmasının gösterim, sergi ve ödül töreni ise 8 Haziran'da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, özel ödül sahibine 8 bin Türk Lirası, podcast, fotoğraf ve sanatsal tasarım kategorilerinde ise birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 4 bin Türk Lirası verilecek.