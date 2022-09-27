Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi

27.09.2022 10:58
Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulunda "üniversiteye merhaba" programı düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulunda "üniversiteye merhaba" programı düzenlendi.

Okul tarafından düzenlenen ilk ders programına katılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası ve iş adamı Seyfettin Selim, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Yurt ve konaklama sıkıntısının kendisine iletilmesi üzerine Selim, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'nin kendisine yer göstermesinin ardından 250'şer kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu yapma sözü verdi.

Her öğrencinin sabah kahvaltısını karşılayacağını belirten Selim, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceğini, yıl içinde istedikleri sanatçılardan oluşan 2 konser düzenleyeceğini kaydetti.

Programın ardından Selim, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Başkan Kefli ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Sarıbıyık, Kırkpınar Ağası Selim'e teşekkür plaketi verdi.

YORUMLAR
500
SUBÜ KARMER 'Kariyer Merkezleri Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı SUBÜ KARMER 'Kariyer Merkezleri Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan Balkan Şampiyonası'nda başarı Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan Balkan Şampiyonası'nda başarı Kaynarca'da kamyonun kopardığı elektrik telleri ağaçta yangın çıkardı Kaynarca'da kamyonun kopardığı elektrik telleri ağaçta yangın çıkardı
Kaynak: AA

Seyfettin Selim, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da 'üniversiteye merhaba' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:56:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement