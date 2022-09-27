Yurt ve konaklama sıkıntısının kendisine iletilmesi üzerine Selim, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli 'nin kendisine yer göstermesinin ardından 250'şer kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu yapma sözü verdi.

Kaynak: AA

Seyfettin Selim, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da 'üniversiteye merhaba' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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