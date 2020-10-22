Sakarya Valisi Kaldırım'dan fabrika ziyaretleri - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Hendek ilçesindeki sanayi bölgesine Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile giden Kaldırım'a, OSB yönetimi tarafından alandaki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verildi.

SATSO bünyesinde faaliyete geçecek olan Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini ziyaret eden Vali Kaldırım, Altuğ'dan merkezin detaylarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra OSB bünyesindeki çeşitli fabrikaları da gezerek yetkilileriyle görüşen Vali Kaldırım, Hendek ilçesinin kentin sanayi üstlerinden birisi olduğuna ve istihdama büyük katkı sunduğuna işaret etti.

Sakarya'nın yeni ve doğru proje ve yatırımlarla hızla büyümeye devam ettiğine değinen Vali Kaldırım, üzerinde çalışılan yeni yatırım alanlarıyla kentin, Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline geleceğini, yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.