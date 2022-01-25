Sakarya Valisi Kaldırım'dan zorunlu olunmadıkça araç kullanılmaması çağrısı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu olunmadıkça araçlarla yola çıkılmaması çağırısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtınanın ilimizde de ilerleyen saatlerde etkili olması beklenmektedir. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması, tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.