Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Davut Çelik, Kemal Mavi, Enes Biroğlu
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Zwolinski (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Kakuta (Dk. 35 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun (Dk. 46 Melih Bostan), Kolovetsios (Dk. 74 Akuazaoku), Arif Kocaman, Vukovic, Caner Erkin (Dk. 70 Eren Erdoğan), Poyraz Efe Yıldırım
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Dk. 86 Enes Öğrüce), Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Yusuf Sertkaya (Dk. 66 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Dk. 66 Ali Habeşoğlu), Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 90 Furkan Apaydın), Taulan Sülejmanov (Dk. 90 Emirhan Arkutcu)
Goller: Dk. 43 İsmail Tarım, Dk. 69 Dimitrrov (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios, Dk.87 Kerem Şen (Sakaryaspor), Dk. 90 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor 0-2 Sipay Bodrum FK - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?