Sakaryaspor - Bandırmaspor Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Kolovetsios, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 59 Akuazaoku), Vukovic, Alparslan Demir, Mirza Cihan, Kakuta (Dk. 83 Kobiljar), Zwolinski (Dk. 75 Emre Demir)
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Yusuf Can Esendemir (Dk. 63 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Emirhan Acar (Dk. 6 Muhammed Gümüşkaya), Mucahit Albayrak, N'Dongala, Kehinde (Dk. 78 Enes Çinemre), Tanque
Goller: Dk. 61 Zwolinski (Sakaryaspor), Dk. 87 N'Dongala (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Serkan Yavuz, Dk. 51 Kakuta, Dk. 83 Mirza Cihan, Dk. 89 Vukovic, Dk. 90 Kolovetsios, Dk. 90+5 Szumski (Sakaryaspor), Dk. 90+2 Mulumba, Dk. 90+5 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
