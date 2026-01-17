Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın maçın oynanacağı Iğdır'a gidecek.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı takım, ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Iğdır'a Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?