Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kerem Şen ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Kerem." ifadelerine yer verildi.
Kerem Şen, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'la 16 maçta sahaya çıkmıştı.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Kerem Şen'i Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?