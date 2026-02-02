Sakaryaspor'un Galibiyet Hasreti 6 Maça Çıktı - Son Dakika
Sakaryaspor'un Galibiyet Hasreti 6 Maça Çıktı

02.02.2026 14:35
Sakaryaspor, son 6 maçında yalnızca 1 puan elde etti ve ligde 18. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilen Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı.

Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakaryaspor, 11. haftada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendiği maçın ardından istediği sonuçları alamadı ve 12 karşılaşmada sadece bir kez kazandı. Söz konusu 12 maçın 3'ünü beraberlikle tamamlayan Sakaryaspor, 8 kez rakiplerine mağlup oldu.

Son 6 maçta 1 puan aldı

Sakaryaspor, son 6 maçta ise 1 puan alabildi.

Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, deplasmanda Arca Çorum FK ve evinde Manisa FK'ye 2-0'lık sonuçlarla yenilerek ilk devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.

Sakarya temsilcisi, ligin ikinci yarısına evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak başladı.

Sonrasında oynadığı Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK ve Boluspor maçlarını kaybeden yeşil-siyahlı takımın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde 23 puanla 18. sırada bulunan Sakarya ekibi, rakip fileleri 32 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 24. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Kaynak: AA

