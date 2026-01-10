Sakaryaspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Serhat YILMAZ/ ADAPAZARI (Sakarya),
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Gezer
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Caner Erkin, Dimitrios Kolovetsios, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Mirza Cihan, Alparslan Demir, Josip Vukovic, Mete Kaan Demir(Dk.59 Umechi Akuazaoku), Gael Kakuta(Dk.83 Rijad Kobiljar), Lukasz Zwolinski(Dk.75 Emre Demir)
BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Yusuf Can Esendemir(Dk.63 Joao Pedro Amaral), Kerim Alıcı(Dk.78 Oğuz Ceylan), Remi Mulumba, Emirhan Acar(Dk.6 Muhammed Gümüşkaya), Mücahit Albayrak, Dieumerci N'Dongala, Tosin Kehinde(Dk.78 Enes Çinemre), Douglas Tanque
SARI KARTLAR: Serkan Yavuz, Gael Kakuta, Mirza Cihan, Josip Vukovic, Dimitrios Kolovetsios, Jakub Szumski(Sakaryaspor), Remi Mulumba, Atınç Nukan(Bandırmaspor)
GOLLER: Dk.61 Lukasz Zwolinski(Sakaryaspor), Dk.87 Dieumerci N'Dongala(Bandırmaspor)
1'nci Lig'in 20'nci haftasında Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor'da Serkan Yavuz'u penaltı noktasına açtığı ortaya Zwolinski şut çekti. Zwolinski'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
61'inci dakikada Sakaryaspor, Zwolinski ile öne geçti. Caner Erkin'in aşırtma pasında kaleciyi de geçen Zwolinski topu ağlarla buluşturdu. 1-0
87'nci dakikada konuk ekip Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Bandırmaspor atağında Muhammed'in arka direğe açtığı ortada boş kalan N'Dongala kafa vuruşuyla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
