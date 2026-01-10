Sakaryaspor ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Buraya gelmeden önce iyi oynadığımız maçları kaybetmiştik, bugünde baktığımız da rakibimiz kadrosunu değiştirdi. Süreçteki ilk maçta kendi sahalarında oynuyorlar, hoca değişikliği ve tepki verecekleri durum en maksimum seviyeye çıkacak bir maçtı. Maça baktığımızda kalemize pek pozisyon vermedik gibi bir şey ve kontrol bizdeydi. Yediğimiz golden sonra sistemi değiştirdik. Buradan 3 puan istiyorduk ama son haftalarda iyi de oynasak çeviremediğimiz maçlar vardı. Bundan sonraki süreçte oyun anlamında da ve puanlar anlamında play-offu yakalamak istiyoruz. Buradan aldığımız bir puan bize moral anlamında oldu. Önümüzdeki maça hazırlanıp 3 puanla devam etmek istiyoruz" dedi.

"Kazanabileceğimiz ve hakkettiğimiz bir maçtı"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "İki takım da kazanmak istiyordu. Özellikle oyunun başlangıcında iki tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Oynamak istediğimiz oyunun biraz gerisindeyiz. İlerleyen dakikalarda oyunun belirli bölümlerinde düşüşler yaşadık. Bandırmaspor bu ligin iyi ve şampiyonluğa oynayan takımlarından bir tanesi ama beraberliğe maç sonunda isyan eden bir takım vardı. Üzücü olan son saniye maçı bitirebilirdik. Oyuncularım bir şeyleri değiştirmek için çabalıyor ve gelecek adına ümitlendiriyor. Kazanabileceğimiz ve hakkettiğimiz bir maçtı. Hakem, hakkında çok kötü bir maç yönettiğini söyleyemem ama kritik kararları vardı. Özellikle rakibe vermediği sarı kartlar, Mulumba'yı atması lazımdı, atmadı. Karşı karşıya kaldığımız pozisyonu kesti. Çalışacağız, oyun anlamında sıkıntıların giderilebileceği görülüyor. Hiç pozisyon vermeden oynamamız beni sevindirdi. Biraz daha eklentiler yaptığımızda Sakaryaspor'un bu sene sorunsuz geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu. - SAKARYA