Sakız Adası'nda dram: 15 göçmen hayatını kaybetti

04.02.2026 12:08
Sakız Adası açıklarında göçmen teknesi ile sahil güvenlik botu çarpıştı; 15 göçmen öldü, 26 kişi yaralandı.

Ege Denizi'nin doğusundaki Sakız Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kovalamaca sırasında çarpıştı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, teknedeki tüm göçmenlerin çarpışmanın etkisiyle deniz düştüğü, 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 2'si sahil güvenlik görevlisi olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

TEKNEDE 30 KİŞİ VARDI

Üst düzey bir Yunan yetkili yerel medyaya yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığı belirtilen ve yaklaşık 30 kişinin bulunduğu sürat teknesinin yolcuları indirmek üzere adanın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Daha sonra kovalamaca yaşandığı ve bu sırada gemi ve teknenin çarpıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Koca denizde çarpışma... ne içmiş bu sahil güvenlik 3 0 Yanıtla
