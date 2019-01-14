Son Dakika Haberleri: Saklıkent Kanyonu'nu 575 Bin Kişi Ziyaret Etti

Saklıkent Kanyonu'nu 575 Bin Kişi Ziyaret Etti

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 575 bin kişi ziyaret etti.

Saklıkent Kanyonu'nu 575 Bin Kişi Ziyaret Etti, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 575 bin kişi ziyaret etti.

Çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Saklıkent Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan 18 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarını da ağırlıyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saklıkent'in ziyaretçi sayısının her yıl arttığını söyledi.

Saklıkent'in sadece ilçe için değil ülke turizmi için de önemli olduğunu dile getiren Otgöz, "Saklıkent, yerli yer yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında uğrak yeri. 2017'de 508 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 575 bin kişiye ulaştı. Her yıl gelenlere daha iyi hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Gelen herkesin memnun ayrılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Otgöz, özellikle bölgeye gelen yerli turistler Saklıkent'i mutlaka ziyaret ettiğini kaydetti.

Yerli ve yabacı turistlerin güvenliği için kanyonda her türlü önlemin alındığını vurgulayan Otgöz, herkesin gönül rahatlığıyla kanyonu ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Yakup Otgöz, Muğla, Seydikemer, Ekonomi
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