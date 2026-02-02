Sakr'ın Azmi: Sakatlığını Aşarak Spor Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sakr'ın Azmi: Sakatlığını Aşarak Spor Yapıyor

Sakr\'ın Azmi: Sakatlığını Aşarak Spor Yapıyor
02.02.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vücut geliştirme antrenörü Muhammed Sakr, bacağını kaybetmesine rağmen spor tutkusunu sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında sağ bacağını kaybeden vücut geliştirme antrenörü Muhammed Sakr, tüm zorluklara rağmen spor tutkusundan vazgeçmiyor.

İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve yetişkin binlerce Gazzeli uzuvlarını kaybederek sakat kaldı. Bu insanlar artık bir yanları eksik olsa da hayata kaldıkları yerden devam etmeye ve karşılaştıkları yeni duruma adapte olmaya çalışıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşayan Filistinli antrenör Sakr, İsrail saldırısında bir bacağını kaybetti ama azmiyle yeniden hayata tutunmayı başardı.

Düzenli aralıklarla spor salonuna giden Sakr, sağlıklı insanların bile yapmakta zorlandıkları hareketleri hiç zorlanmadan yapıyor. Tek bacağı olmasına rağmen ip atlıyor ve vücudunun üst bölümündeki kaslarını çalıştırmak için egzersizler yapıyor.

Sakr, spor salonunda sadece spor yapmakla kalmıyor, antrenörlüğe devam ediyor ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan kişilerin rehabilitasyon sürecine de destek oluyor.

Bacağını kaybetmesi onu spordan koparamadı

Spor salonunun kadın ve erkekler için olmak üzere 2 farklı binadan oluştuğunu kaydeden Sakr, erkekler için olan binanın saldırılarda yıkıldığını ve içindeki spor ekipmanlarının da kullanılamaz hale geldiğini, kadınlar için olan binanın da yüzde 50 oranında zarar gördüğünü aktardı.

Sakr, spor salonunu ve aletleri imkanlar elverdiği ölçüde onarmaya çalıştıklarını ve yüzde 50'si kullanılabilir vaziyetteki binada bulunan alet ve ekipmanları çıkarıp diğer binaya taşıdıklarını dile getirdi.

Onardıkları binanın daha sonra tekrar saldırıya hedef olduğunu ve kendisinin de bu son saldırılarda bacağını kaybettiğini ifade eden Sakr, "Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden spor salonuna geldim ve büyük bir azimle yaşadığım bu sakatlığa adapte olmaya çalıştım. Engelim beni durduramadı. Yeniden binayı onardık ve yeniden spora ve antrenörlüğe döndüm." diye konuştu.

"Uzvunu kaybetsen de hayat devam ediyor"

Sakr, ağır koşullara rağmen azimle daha çok çalışmaya devam ettiğini belirtti ve "Bacağımı kaybetmiş olmam spor yapmama ve antrenörlüğe devam etmeme engel olmadı." dedi.

"Bedeninden bir uzvu kaybetmiş olsan da hayat devam ediyor." diyen Sakr, hala antrenörlüğe devam ettiğini, İsrail saldırılarında yaralanıp engelli kalan pek çok gencin rehabilitasyonuna destek olduğunu ve günlük hayatla ilgili onlara nasihat verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakr'ın Azmi: Sakatlığını Aşarak Spor Yapıyor - Son Dakika

Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:44:33. #7.11#
SON DAKİKA: Sakr'ın Azmi: Sakatlığını Aşarak Spor Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.