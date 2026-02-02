Sakr\'ın Azmi: Sakatlığını Aşarak Spor Yapıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında sağ bacağını kaybeden vücut geliştirme antrenörü Muhammed Sakr, tüm zorluklara rağmen spor tutkusundan vazgeçmiyor.

İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve yetişkin binlerce Gazzeli uzuvlarını kaybederek sakat kaldı. Bu insanlar artık bir yanları eksik olsa da hayata kaldıkları yerden devam etmeye ve karşılaştıkları yeni duruma adapte olmaya çalışıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşayan Filistinli antrenör Sakr, İsrail saldırısında bir bacağını kaybetti ama azmiyle yeniden hayata tutunmayı başardı.

Düzenli aralıklarla spor salonuna giden Sakr, sağlıklı insanların bile yapmakta zorlandıkları hareketleri hiç zorlanmadan yapıyor. Tek bacağı olmasına rağmen ip atlıyor ve vücudunun üst bölümündeki kaslarını çalıştırmak için egzersizler yapıyor.

Sakr, spor salonunda sadece spor yapmakla kalmıyor, antrenörlüğe devam ediyor ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan kişilerin rehabilitasyon sürecine de destek oluyor.

Bacağını kaybetmesi onu spordan koparamadı

Spor salonunun kadın ve erkekler için olmak üzere 2 farklı binadan oluştuğunu kaydeden Sakr, erkekler için olan binanın saldırılarda yıkıldığını ve içindeki spor ekipmanlarının da kullanılamaz hale geldiğini, kadınlar için olan binanın da yüzde 50 oranında zarar gördüğünü aktardı.

Sakr, spor salonunu ve aletleri imkanlar elverdiği ölçüde onarmaya çalıştıklarını ve yüzde 50'si kullanılabilir vaziyetteki binada bulunan alet ve ekipmanları çıkarıp diğer binaya taşıdıklarını dile getirdi.

Onardıkları binanın daha sonra tekrar saldırıya hedef olduğunu ve kendisinin de bu son saldırılarda bacağını kaybettiğini ifade eden Sakr, "Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden spor salonuna geldim ve büyük bir azimle yaşadığım bu sakatlığa adapte olmaya çalıştım. Engelim beni durduramadı. Yeniden binayı onardık ve yeniden spora ve antrenörlüğe döndüm." diye konuştu.

"Uzvunu kaybetsen de hayat devam ediyor"

Sakr, ağır koşullara rağmen azimle daha çok çalışmaya devam ettiğini belirtti ve "Bacağımı kaybetmiş olmam spor yapmama ve antrenörlüğe devam etmeme engel olmadı." dedi.

"Bedeninden bir uzvu kaybetmiş olsan da hayat devam ediyor." diyen Sakr, hala antrenörlüğe devam ettiğini, İsrail saldırılarında yaralanıp engelli kalan pek çok gencin rehabilitasyonuna destek olduğunu ve günlük hayatla ilgili onlara nasihat verdiğini sözlerine ekledi.