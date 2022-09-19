Salça yapmak için çıktığı balkondan düşen adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Salça yapmak için çıktığı balkondan düşen adam feci şekilde can verdi

19.09.2022 17:28
Salça yapmak için çıktığı balkondan düşen adam feci şekilde can verdi

İzmir'in Kiraz ilçesinde üç katlı evinin balkonuna salça yapmak için çıkan Muzaffer Tunçer (51) isimli vatandaş dengesini kaybedince aşağıya düştü. Tunçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kiraz'a bağlı Akpınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre saat 08.00 sıralarında üç katlı evinin balkonuna salça yapmak için çıkan Muzaffer Tunçer (51), bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu anlaşılan Tunçer daha sonra sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Salça yapmak için çıktığı balkondan düşen adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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