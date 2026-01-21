Saldırılara Karşı Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Saldırılara Karşı Dayanışma Çağrısı

21.01.2026 20:34
DEM Parti liderleri, artan inanç gruplarına yönelik saldırılar için dayanışma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, halklara ve inanç gruplarına yönelik artan saldırılara karşı dayanışma çağrısı yaptı.

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Aleviler, Hristiyanlar, Dürziler ve Kürtlere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekerek, bu tablo karşısında yan yana durmanın insanlık sorumluluğu olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün Alevilere, Hristiyanlara, Dürzilere, bugünlerde ise Kürtlere yönelik artan saldırılara karşı yan yana durmak, ses çıkarmak ve dayanışmayı büyütmek insanlık sorumluluğudur. Bu karanlık zihniyete karşı, geçmişten bugüne her zaman yan yanayız… Halkların ve inançların ortak geleceğini savunduk, savunacağız."

Bakırhan:  Halkları ve inançları hedef alan bu saldırılar karşısında susmak mümkün değildir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, açıklamasında, "Halkları ve inançları hedef alan bu saldırılar karşısında susmak mümkün değildir. Alevilerden Kürtlere, Hristiyanlardan Dürzilere kadar birlikte yaşam iradesini savunan herkesin yan yana durması, sesi çoğaltması bugün tarihsel bir sorumluluktur. Dayanışmayı büyütmekten, barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

