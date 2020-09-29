Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu - Son Dakika

Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme sürecinin ardından büyükşehirlerden kente gelen ikinci konut sahiplerinin pek çoğunun asıl ikametgahlarına dönmediğini söyledi.

Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme sürecinin ardından büyükşehirlerden kente gelen ikinci konut sahiplerinin pek çoğunun asıl ikametgahlarına dönmediğini söyledi. Başkan Günel, "Kıyı Ege turizm kentleri sos veriyor. Hükümet bir an önce destek paketleri oluşturmalı" dedi.

Pandemi koşulları nedeniyle turizm sezonunu kaybeden bu nedenle de ciddi gelir kaybına uğrayan ve bir yandan da pandemi ile mücadelenin getirdiği ek maliyetleri karşılamaya çalışan kıyı Ege belediyeleri, hizmet üretememe noktasına geldi. Bu konuda da ilk çağrı Kuşadası'ndan geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası ve Bodrum başta olmak üzere bir çok kıyı Ege turizm kentinin kağıt üstündeki değil, reel nüfusa göre hizmet üretmek zorunda kaldığını belirterek, "Kuşadası, geçen 1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemi ile yazlıkçıların akınına uğradı. Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden tatilini geçirmek için Kuşadası'na gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, kentimize yerleşti. Eylül ayı sonu itibariyle ilçemizin kışlık nüfusu 117 binden 424 bine yükseldi. Yaz aylarında ise bu rakam 600 bin kişiyi geçiyor" dedi.

"Kalıcı misafirlerimiz ikametlerini Kuşadası'na alsın"

Pandemi yasaklarının kalkması ile Kuşadası'na gelen ve geri dönmeyerek ciddi bir nüfus yoğunluğuna neden olan vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Ömer Günel, "Pandemi sürecinde Kuşadası'nı güvenli kent olarak tercih ettiniz. Sizlere en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu yoğunluk ciddi bir alt yapı ve hizmet talebi doğurmaktadır. Ancak mevcut durumda bu ek yükü belediyemizin kaldırması mümkün değildir. Kuşadası'nı yerleşik yaşam alanı olarak seçen vatandaşlarımız ikametgahlarını ilçemiz alsınlar ki böylelikle en azından reel nüfusumuza göre payımızı alabilelim. Aksi durumda adaletsiz bir gelir payı dağılımı ve hizmet krizi yaşıyoruz" dedi.

"Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti"

Pandemi dönemlerinde tıpkı doğal afetler ya da savaşlar gibi ilave önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, belediyeler ilçede yaşayan nüfusa göre hizmet üretmek zorundadır. Ancak ilçemizde bugün için yerleşik yaşayan nüfus Türkiye genelinde ki 35 il merkezi nüfusunu geçmiş durumdadır. Belediyemiz İller Bankası'ndan 120 bin kişi üzerinden mali pay almakta ancak ortalama 600 bin kişiye hizmet götürmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Toplum sağlığını, ekonomiyi, istihdamı ve kamu hizmetlerini etkileyen ve ek maliyete neden olan bu süreçler ancak doğru bir kriz yönetimi ve merkezi hükümetin desteği ile aşılabilir. İller Bankası başta olmak üzere tüm kurumlardan bu konuda ekonomik destek paketleri açıklanmalıdır.

"Turizm esnafına destek şart"

Kıyı Ege turizm kentleri adına hükümete seslenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Başta Kuşadası olmak üzere kıyı Ege kentlerimiz 2020 turizm sezonunu başlamadan kapatmak zorunda kaldı. Esnafımızı ilerleyen günlerde yüklü kredi ödemeleri gibi ciddi mali krizler bekliyor. Bugüne kadar bu konuda hükümetten ciddi bir adım görmedik. Belediyeler olarak üstümüze düşeni imkanlarımız dahilinde yaptık. Kuşadası'nda kiracımız olan esnafın 2 milyon TL 'den fazla kira borcunu sildik. Ancak günlerce siftahsız kepenk kapatan esnafın vergi borçları gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Turizm esnafı için de mutlaka mali destek programları açıklanmalı ve bir an önce uygulanmadır. Aksi durumda 2021 turizm sezonunda açık işletme bulunamayacaktır" dedi. - AYDIN

Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu
Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu
Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu

Ömer Günel, Kuşadası, Haziran, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salgından korunmak isteyen Kuşadası'na koştu - Son Dakika

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