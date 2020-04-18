Salgının sona ermesi için camiden "Ferec duası" yankılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salgının sona ermesi için camiden 'Ferec duası' yankılanıyor - Son Dakika

Salgının sona ermesi için camiden "Ferec duası" yankılanıyor

6 saat önce

Siirt'teki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için "Ferec duası" okunuyor.

Siirt'teki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için "Ferec duası" okunuyor.

Yörede sıkıntılı zamanlarda musibetlerin bertaraf edilmesi, kurtuluşa erişilmesi ve dileklerin gerçekleştirilmesi amacıyla okunan "Ferec duası", Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesinin ardından kentteki bazı camilerde din görevlilerince okunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde darbecilerin emellerine ulaşmaması ve halkın bu hain girişimden muzafferle çıkması, daha sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında da Mehmetçik'in zafere ulaşması için okunan dua, şimdi de salgının bir an önce sona ermesi için camilerde yankılanıyor.

Duayı okuyanlardan Ensar Camisi İmam Hatibi Mehmet Ramazan Toprak, kentte asırlardır salgın ve sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunduğunu söyledi.

Duaların kurtuluş olduğunu, şifaya ulaşmak ve sıkıntılardan kurtulmak anlamına geldiğini hatırlatan Toprak, "Geçmişte müezzin kardeşlerimiz Ferec duasını minareden okurlardı ve halk da 'amin' derdi. Allah'ın izniyle hasta olan, derman arayan kardeşlerimiz özellikle o dönemde veba hastalığına yakalananlar veya depremlerin olduğu zamanlar çokça okunurdu. Yüce Allah, 'Bana dua edin, ben dualarınıza icabet edeyim.' diye buyuruyor. Gelenek haline gelen bu dua yüzyıllarca devam ettiriliyor. Bu vesileyle Cenabı Allah kendisine iltica eden Müslümanları birçok hastalıktan musibetten arındırmış temizlemiş." diye konuştu.

15 Temmuz'da da bu duanın meydanlarda sık sık okunduğuna ve halkında duaya icabet ettiğine işaret eden Toprak, Mehmetçiğin gerçekleştirdiği harekatlarda ve Afrin Operasyonu'nda da bu duayı okuduklarını aktardı.

Ferec duasını Kovid-19 salgınına karşı insanlığın kurtuluşu için bugünlerde camilerde okuduklarını söyleyen Toprak, şunları kaydetti:

"Çok eski bir geçmişe dayanan bir kültürümüz var. İlim, irfan ve maneviyatla yoğrulmuş bir geçmişimiz var. Geçmişe baktığımız zaman çok büyük Allah dostları bu duayı kendi döneminde okumuş. Allah'tan gerçek manada korkan ilim ve irfan ile yoğrulmuş Hazreti Peygamberimizin sünneti ile hemhal olmuş ve milletin gönlünde taht kurmuş Allah dostlarının yapmış olduğu bir duadır. Bugün ilimizde yüzyıllardır devam eden bu geleneği biz de camilerde okuyarak yaşatıyoruz."

Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi İmam Hatibi Nevzat Erdabakoğlu da "Çocukluğumuzdan itibaren özellikle ilimizde sıkıntılar içinde kıvranan kardeşlerimizin sıkıntılarından kurtuluş için Allah'a yaptığı bir yalvarış. Duanın özünde 'Ya Rabbi sıkıntılar içinde kıvranan mümin kardeşlerimizin bu sıkıntıdan kurtuluşa bir an önce bir çıkış yolu nasip et.' diye dua edilir." ifadelerini kullandı.

Erdabakoğlu, duanın kurtuluşa vesile olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Siirt'e özgü

Vatandaşlardan Ayhan Mergen de 12 bin 500 yıllık geçmişe olan kentin kendine has kültürü olduğunu söyledi.

Bu kültür arasında Ferec duasının da yer aldığını işaret eden Mergen, "Bu dua başka hastalıklara ve bir sorunu olan vatandaşların kurtuluşa ermeleri için okunuyor. Kökeni konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hazreti Ömer zamanında İslam Ordu'sunun Siirt'i fethetmesi üzerine o zamandan beri okunduğuna inanılmaktadır. Daha sonra zor duruma düşenler için okunmuş. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da okunmaya başlandı. Şimdi de koronavirüs salgını için okunuyor. Bu geleneğin yaşatılması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Yılmaz da halkın kurtuluşa erişmesi ve feraha kavuşması için okunan duanın salgına karşı da okunmasından huzur bulduklarını dile getirdi.

Salgının sona ermesi için camiden Ferec duası yankılanıyor

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:05 Kaynak: AA

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