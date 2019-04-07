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Salihli Belediyespor: 2- Çiğli Belediyespor: 2

25 dakika önce

BAL 8. Grup maçında Salihli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Çiğli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Salihli Belediyespor: 2- Çiğli Belediyespor: 2, System.String[]
BAL 8. Grup maçında Salihli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Çiğli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 24. Hafta müsabakasında Salihli Belediyespor, İzmir ekiplerinden Çiğli Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Ezel Arda Meral, Kadir Devrim ve İlke Akman hakem üçlüsü görev yaptığı maç, karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere bitti.

Karşılaşma da ev sahibi Salihli Belediyespor'un gollerini Sercan ve penaltıdan Selçuk atarken, konuk ekip Çiğli Belediyespor'un gollerini ise Kaan ve Mefayir kendi kalesine attı.

Maçta Salihli Belediyespor'dan Hamza ve Ensari sarı kart görürken, Çiğli Belediyespor'dan ise Egecan ve Ali sarı, Mahmut ise 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Salihli Belediyespor puanını 25'e, Çiğli Belediyespor ise 43'e yükseltti.

Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Zeki Erguvan, güçlü rakiplerinden 1 puan aldıklarını geride kalan Yıldırım Belediyespor ve Burhaniye Belediyespor maçlarından da puan yada puanlar alıp, kümede kalmak istediklerini söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:01 Kaynak: İHA

Çiğli, Salihli Belediyespor, Spor
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