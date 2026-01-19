Salihli'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Salihli'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Salihli\'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
19.01.2026 15:55
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu İtfaiye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.(26) yönetimindeki 45 AFB 018 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Hüseyin Demir'in (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.C.U. (28) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen Demir'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tedavisi tamamlanan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Salihli, Manisa, Olay, Kaza

Son Dakika 3-sayfa Salihli'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Salihli'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
