Salihli'de Satranç Turnuvası Düzenlendi
Salihli'de Satranç Turnuvası Düzenlendi

Salihli\'de Satranç Turnuvası Düzenlendi
10.01.2026 14:34
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Salihli'de çocuklar için satranç turnuvası yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen Satranç Turnuvası, yoğun katılım ve çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuvanın ödül törenine Salihli'de görev yapan gazeteciler de katılarak dereceye giren sporculara ödüllerini bizzat takdim etti.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Satranç Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde iki gün boyunca devam etti.

"Satranç çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor"

Turnuva sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü yetkilisi Gürkan Aydeniz, satrancın çocukların düşünme, analiz ve karar verme becerilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

Aydeniz, yaptığı konuşmada "Başta Salihli olmak üzere Manisa satrancına verdikleri desteklerden dolayı gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Salihli'de görev yapan gazetecilerimiz, ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarında yaptıkları haberlerle ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

12 kategoride mücadele ettiler

İsviçre sistemiyle oynanan turnuvada sporcular 35 dakika + 30 saniye eklemeli zaman temposuyla mücadele etti. Organizasyon, Türkiye Satranç Federasyonu ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Turnuvaya 2014-2019 yılları arasında doğmuş, TSF lisansına sahip ve 2025-2026 sezonu vizesi bulunan 7-12 yaş arası sporcular katıldı. Organizasyon 12 farklı kategoride düzenlenirken, bazı kategorilerde kontenjanlar kısa sürede doldu.

Dereceye giren sporculara madalya verildi

Turnuva sonunda her kategoride dereceye giren sporculara madalyaları, Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda gazeteciler, turnuva da görev alan hakemler İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından takdim edildi. Turnuva sonuçlarının Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) hesaplamalarında da kullanılacağı bildirildi.

Konuşmanın ardından yaş gruplarında dereceye giren sporcuların madalyalarını Salihli'de görev yapan gazeteciler verdi. - MANİSA

