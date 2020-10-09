Salihli'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Salihli'den Alaşehir istikametine giden Adem Şimşek (26) yönetimindeki 45 SC 7288 plakalı otomobil, Kabazlı Mahallesi yakınlarında, Ferhat Yalabaç'ın kullandığı tıra bağlı 35 HE 3269 plakalı silobasla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Adem Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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