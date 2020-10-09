Salihli'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Adem Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'den Alaşehir istikametine giden Adem Şimşek (26) yönetimindeki 45 SC 7288 plakalı otomobil, Kabazlı Mahallesi yakınlarında, Ferhat Yalabaç'ın kullandığı tıra bağlı 35 HE 3269 plakalı silobasla çarpıştı.

Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti

Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti