Cumhuriyet Mahallesi 'nde bulunan bir sitede gece geç saatlerde 4 kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sabah da site içerisinde 11 kedi ile sahipli bir köpeğin ölüsünü buldu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Salihli, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

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