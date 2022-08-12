Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası

12.08.2022 16:27
Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası

Salihli ilçesinde 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü öne sürüldü.

Salihli ilçesinde 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece geç saatlerde 4 kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sabah da site içerisinde 11 kedi ile sahipli bir köpeğin ölüsünü buldu.

Hayvanların zehirlenmiş olabileceğini öne süren site sakinleri, polise başvurdu.

Bölgede inceleme yapan Salihli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ölen hayvanlardan numune aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Salihli, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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