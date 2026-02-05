Salihli\'nin Su Altyapısı Güçlendirildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinin içme suyu kapasitesini artırmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Proje kapsamında ilçeye toplam bin 600 metre uzunluğunda yeni terfi hattı kazandırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bağcılar terfi hattını tamamen yenileyerek daha dayanıklı bir yapıya kavuşturdu. Altyapı yatırımları çerçevesinde ayrıca, Çukuroba Mahallesi'nde açılan yeni sondaj kuyusunun bağlantıları da tamamlandı. Toplam bin 600 metrelik imalatın ardından hatlar devreye alınarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yenilenen hatlar sayesinde Salihli ilçe merkezine daha sağlıklı, kesintisiz ve verimli içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Çalışmaların detaylarını paylaşan İçme Suyu Şube Müdürü Samet Subaşı, eski hattın konumundan kaynaklanan teknik zorlukların aşıldığını belirterek şunları söyledi: "Bağcılar'dan ilçe merkezini besleyen hattımız daha önce şahıs arazilerinden geçiyordu. Bu durum, arıza anında müdahaleyi zorlaştırıyor ve su kesintilerinin uzamasına neden oluyordu. Ekiplerimizle birlikte 850 metrelik bu bölümü güvenli bölge olan yol kenarına taşıyarak yeniledik. Aynı zamanda 2025 yılının son döneminde Çukuroba Mahallemizde tamamladığımız yeni sondaj kuyumuz için 750 metrelik bağlantı hattı döşedik. Böylece toplamda bin 600 metrelik bir çalışma ile Salihli'ye daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmayı başardık. Manisa genelinde altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz" - MANİSA