Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu bir saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu bir saat arayla hayatını kaybetti

26.01.2023 10:27
Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu bir saat arayla hayatını kaybetti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu, bir saat arayla yaşamını yitirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu, bir saat arayla yaşamını yitirdi.

Esatçiftliği Mahallesi Armutyatağı mevkisinde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Akman, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Akman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Akman'ın ölümünden bir saat sonra da 94 yaşındaki babası Hüseyin Akman evinde düşerek beyin kanaması geçirdi. Baba Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazesi, Esatçiftliği Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Çarşamba Çınarlık Merkez Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu bir saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

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